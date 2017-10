Come riporta Repubblica, sono 12 i calciatori del Napoli con le loro nazionali. Mancherà, tra gli altri, Dries Mertens che ha lasciato il San Paolo con una fasciatura al polpaccio sinistro. Il Belgio è già qualificato al Mondiale e Sarri si aspetta una gestione accorta del suo campione nelle due gare contro Bosnia e Cipro che al momento diventano quindi solo due amichevoli. Sarri potrà invece contare su Faouzi Ghoulam, vittima di un attacco febbrile durante la gara con il Cagliari. Il terzino è stato sostituito nel finale e domenica non ha raggiunto il ritiro dell’Algeria a Sidi Moussa. Ieri era ancora debilitato e quindi dovrebbe saltare la sfida con il Camerun, in programma sabato. L’Algeria, tra l’altro, è già eliminata. Una piccola buona notizia per Sarri dunque, che potrà contare sull'uomo che ha giocato tutte le partite fino ad oggi in casa Napoli.