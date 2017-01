Ghoulam è in scadenza di contratto nel 2018 con il Napoli, dove guadagna 900mila euro netti all'anno. Finora l'offerta per rinnovare non è stata ritenuta soddisfacente dal terzino sinistro algerino. In caso di mancato accordo, sarà ceduto al miglior offerente sul prossimo mercato estivo. Ghoulam preferirebbe il Bayern Monaco al PSG. Tuttavia, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni il Napoli ha manifestato al giocatore il desiderio di sedersi intorno a un tavolo per analizzare la vicenda e arrivare a una soluzione definitiva.