Con la rete siglata ieri a Verona con il Chievo, Marek Hamsik s'è portato a quota 110 gol in 436 partite con la maglia del Napoli. Ovvero: il record di Diego Maradona, miglior marcatore azzurro della storia tra campionato e coppe con 115 reti, è ora a 5 passi. In totale, Hamsik ha segnato 91 gol in campionato e 19 nelle coppe varie dalla stagione 2007-2008 a oggi. Il capitano del Napoli è andato a segno in tutte le competizioni disputate, ad eccezione della Supercoppa italiana: ha segnato in campionato, Champions, Europa League, Coppa Uefa, Intertoto e Coppa Italia.