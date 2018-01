Marek Hamšík è stato votato dagli slovacchi come miglior calciatore della nazione. Il capitano del Napoli ha rilasciato per l'occasione un'intervista a Pravda: "È un grande riconoscimento. So che i fan potevano scegliere tra tanti giocatori, sia ex che attuali. Il calcio si gioca per i tifosi e quando loro ti apprezzano è il massimo che un calciatore possa desiderare. Io ho votato Škrtel, non è stato un voto facile ma di lui conosco il meglio, abbiamo giocato insieme tante volte in Nazionale".



IL RECORD DI MARADONA - "Quando i 60 mila del spettatori hanno gridato il mio nome al San Paolo, mi sono venuti i brividi dietro la schiena. È qualcosa di irripetibile che ricorderò per il resto della vita. Non ne ho ancora avuto modo ma credo che presto accadrà che potrò passare del tempo con Diego. Si è congratulato per il record, l'ho molto apprezzato".



SCUDETTO - "Ora mi sto concentrando per ottenere finalmente lo scudetto. Questo è il mio obiettivo principale. La Juventus è indubbiamente la nostra avversaria più dura, spero di batterla, ma non considero ancora fuori le altre squadre. Ci sono ancora diversi punti in palio.



ATALANTA-NAPOLI - "Giochiamo nel loro stadio. Sarà una partita dura, molto difficile, è un avversario che ci mette sempre in difficoltà. Nell'ultimo anno, ci ha battuto due volte oltre ad elinarci dalla Coppa Italia. Bisogna ripartire bene dopo la pausa, potrebbe essere determinante dopo la stagione. Influenza? La gola mi fa male e martedì non mi sono allenato, vediamo come si evolve la situazione. Non so ancora se ci sarò..."