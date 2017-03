Con 32 preferenze su 33 giurati, Marek Hamsik è stato eletto Pallone d'Oro di Slovacchia 2016. Per la quarta volta consecutiva e sesta in assoluto (record della manifestazione). La premiazione è andata in scena ieri sera a Bratislava, alla vigilia degli impegni della Nazionale slovacca: "Probabilmente il 2016 è stato l'anno migliore della mia carriera: con Sarri sono migliorato". L'obiettivo ora è scalzare Maradona dal vertice della classifica dei cannonieri del Napoli di tutti i tempi. Diego è a quota 115, Marek a 110: "Sarà un grande evento essere il capocannoniere storico azzurro. Una festa con Maradona? Non so! L'abbiamo incontrato prima della sfida con il Real, ci ha trattato con affetto e ci ha incoraggiato. Un bel gesto".