Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, c'è un dubbio di formazione per Maurizio Sarri in vista del match con la Roma di sabato sera. Hysaj, infatti, sta ancora smaltendo l'affaticamento muscolare patito nel match di lunedì contro il Cagliari. Se l'albanese non dovesse farcela, allora toccherà a Maggio. La situazione, però, non è considerata preoccupante.