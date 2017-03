Reina e Hamsik ci sono andati vicino, Elseid Hysaj ci è riuscito. Si fa per dire. Ultimo giorno di partite nazionali, e ultime brutte notizie per il Napoli in vista della doppia sfida con la Juve: nel corso dell'amichevole persa dall'Albania con la Bosnia di Pjanic, liberato in anticipo e già a disposizione di Allegri, Hysaj ha riportato un problema fisico. Un colpo a una gamba, per la precisione: "Ora mi sottoporrò agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio: spero di essere a disposizione per la Juve", ha detto il difensore azzurro a Panorama.com. Se non recupererà è pronto Maggio. Poi, battuta su Higuain: "Saranno i tifosi a decidere come accoglierlo, noi giocatori siamo sempre amici".