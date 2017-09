Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, la squadra ha svolto questa mattina una seduta di allenamento tecnico-tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni sui calci da fermo. Differenziato per Chiriches che non sarà del match contro la Spal. Nel pomeriggio gli azzurri partiranno alla volta di Ferrara.



I convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Ghoulam, Tonelli, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Callejon, Giaccherini, Ounas, Insigne, Mertens, Milik”.