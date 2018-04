Il Mattino fa il punto sui dubbi di Maurizio Sarri e sulla possibilità di restare a Napoli la prossima stagione: "Se dovesse partire qualcuno dei big (per esempio i vari Koulibaly, Mertens, Callejon o Albiol) De Laurentiis pensa di fronteggiare con innesti giovani, di prospettiva oppure con altri big, già pronti per il suo gioco? Sarri sarebbe felice se qui arrivassero top player la prossima estate. Evidentemente i nomi sul tavolo del prossimo Napoli non devono piacergli molto. Per esempio, Sarri non farebbe follie per Chiesa. Al contrario di De Laurentiis. Sarri davvero è convinto che il club debba fare una serie di passi in avanti: non gli piace, dunque, l’idea di un mercato di basso profilo, e non lo convince l’asticella degli ingaggi che ritiene troppo bassa per il salto di qualità e per recuperare il gap con la Juventus e per essere competitivi anche in Champions come De Laurentiis si augura".