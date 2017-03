La doppia sfida del San Paolo contro la Juventus infiamma i pensieri dei napoletani già da tempo. Questa mattina è apparso, a pagina 60 de Il Mattino, un monito dei tifosi azzurri, che hanno comprato di tasca loro l'intero spazio dedicato, in vista dei big match: "2 aprile 2017-5 aprile 2017: le quattro giornate di Napoli. Per il nostro popolo non saranno due partite come le altre. La maglia che indossate è l'unica cosa che conta e non va mai tradita. In campo non sarete mai soli: 1 comandante, 11 briganti e la passione di una città intera... Avanti uniti e fieri!". Non manca, ovviamente, la frecciata a Gonzalo Higuain, traditore di Napoli volato a Torino in forza agli acerrimi rivali.