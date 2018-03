La Gazzetta dello Sport, nell'ambito dell'analisi fatta sui conti delle squadre di A, si focalizza anche sul Napoli, con un giudizio lusinghiero: "È il miglior bilancio della storia per il Napoli che mai aveva superato il tetto dei 200 milioni di ricavi (203,7) e, pur avvezzo agli utili, non aveva mai incamerato profitti così alti: 66,6 milioni. Ma nel 2016-17 ci sono stati fatti eccezionali. Innanzitutto la vendita-record di Higuain alla Juve, che ha generato 86 milioni di guadagno per un totale di 104,4 milioni di plusvalenze. E poi la presenza in Champions con la sola Juve, che ha regalato 66,1 milioni di premi Uefa. Di contro, sono schizzati i costi sportivi: stipendi da 85,2 a 101,6 milioni; ammortamenti da 50,6 a 76,2. Il bilancio 2017-18 è previsto in equilibrio".