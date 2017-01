Ventisette anni e non sentirli, piuttosto augurarsi di viverne altri così: facendo ciò che più ama, condividendo la quotidianità con la persona giusta (Claudia, la sua dolce fidanzata, sarà d’accordo), aspettando il regalo che non arriverà oggi, nel giorno del suo compleanno, ma si farà attendere ancora un po', da scartare non appena saranno trascorsi i famosi, ed infiniti per l’attesa, nove mesi. Come si legge sul “Roma”, non sa ancora come sarà sentirsi padre, intanto Lorenzo Tonelli – a proposito, tanti auguri – s’aggrappa al suo presente e non trascura neppure un dettaglio di questi giorni così magici, improvvisamente protagonista dopo l’agonia dell’infortunio, l’esordio rimandato ed infine arrivato col lieto fine del gol vittoria contro la Sampdoria.

Il difensore toscano ha segnato due gol in due partite risultando decisivo anche contro il Pescara. Ha spianato la strada della vittoria con la specialità della casa, ha inzuccato di testa dopo quarantacinque minuti di difficoltà, infine ha esultato abbracciando i compagni ed uno in particolare, Maksimovic, col quale ha condiviso le ultime settimane (entrambi speravano di giocare di più) prima di scavalcarlo nelle gerarchie, in attesa di nuove indicazioni. Dopo il gol Sarri gli ha riservato un semplice “cinque” che sa tanto di gesto diplomatico per non smarrirsi nei festeggiamenti, quasi doveroso ma pur sempre educativo, incentivo a non smettere di dare il massimo nel ventre di una partita (fino a quel momento) in bilico ed assai insidiosa, più del previsto.