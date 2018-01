Secondo quanto riportato dal The Times, il Chelsea avrebbe individuato in Maurizio Sarri uno dei possibili eredi di Antonio Conte, destinato a lasciare il club londinese in estate. Il primo nome della lista è quello di Diego Pablo Simeone. Non dovesse realizzarsi questa pista, il Chelsea potrebbe andare sull'allenatore del Napoli, legato al club di De Laurentiis da un contratto risolvibile pagando la clausola rescissoria di 8 milioni.