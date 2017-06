Alberto Grassi si giocherà in ritiro estivo le proprie chance di continuare a vestire la maglia del Napoli. Come riporta Il Mattino, il centrocampista, reduce dal prestito con l’Atalanta, verrà valutato da Maurizio Sarri dopo l’inizio del ritiro estivo. Il classe 1995, per non interrompere il suo percorso di crescita, vuole continuare a giocare con continuità.