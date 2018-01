Il quotidiano La Repubblica, nell'edizione di Genova, rivela come sia il club rossoblu ad aver proposto Mattia Perin a Napoli e Milan. "«Vi interessa Perin? Dieci milioni cash, però lo teniamo sino a giugno». Il Genoa ha bisogno di realizzare per fare fronte agli impegni economici che l’attendono per finire la stagione, però non vuole affrontare un girone di ritorno ricco di insidie senza uno dei pochi punti di riferimento sicuri in campo" Al momeno, però, due no: "Il Milan non ha preso in considerazione l'ipotesi di acquistare Perin, forti della convinzione che Donnarumma resterà anche per la prossima stagione mentre il Napoli sembra voler puntare per il futuro sull'argentino Geronimo Rulli della Real Sociedad. Rulli piace più di Perin per una questione esclusivamente fisica e nel calcio moderno i portieri che hanno non solo centimetri ma anche chili vengono preferiti perché coprono di più la porta".