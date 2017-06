Pietro Tonelli, padre del difensore del Napoli Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc soffermandosi sulle condizioni fisiche del ragazzo, oramai completamente rimessosi dalle tante problematiche accusate nell'ultima stagione: “La pubalgia ha dato molti problemi a Lorenzo e anche quando giocò contro il Milan, giocò male a causa di questo fastidio. Prima aveva avuto un problema al ginocchio durante il ritiro di Dimaro , ha recuperato, ha giocato, ma poi ci si è messa la pubalgia. Sono stati due infortuni differenti, ma pesanti. Adesso è al 100% per cui è utilizzabile e credo meriti di essere sottoposto ad un esame di riparazione".



OBIETTIVO MONDIALE - "Lorenzo adesso ha voglia di giocare e spera anche che Ventura possa considerarlo in vista dei Mondiali" ammette il padre di Tonelli, ma per poter sognare un posto in Russia è fondamentale che trovi più spazio con il suo club: "Il rapporto con Sarri è sempre ottimo e Lorenzo vuole restare a Napoli e magari dimostrare di essere all’altezza dei titolari. C’è da capire quali sono i piani del club".