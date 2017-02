Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In vista del ritorno di Champions del 7 marzo con il Real Madrid, vorrei far installare un maxischermo sul Lungomare, ma ovviamente avremmo la necessità delle autorizzazioni del Calcio Napoli e della Prefettura". Poi, le parole da tifoso: "Io sto con la squadra e con Sarri: la squadra può ribaltare il risultato al San Paolo, ma avrà bisogno del sostegno di tutta la città. E dunque anche del sindaco. Ognuno può avere le proprie idee in merito alla partita, ma questo non è il momento di disunirsi".