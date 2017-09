Il Corriere dello Sport annuncia il rientro di Arek Milik per il mese di febbraio, ma il Napoli non deve acquistare alcun sostituto. Perchè lo ha comprato e tenuto a Verona: Roberto Inglese.



E' rimasto al Chievo dove ieri ha siglato il suo secondo goal in campionato. Il quotidiano annuncia che da gennaio l'attaccante sarà a tutti gli effetti una pedina del Napoli. C'è un accordo non scritto tra De Laurentiis e Campedelli e i due padron lo metteranno in pratica. Specialmente perchè il secondo ha già il sostituto pronto: Paloschi, che attualmente alla Spal non sta trovando spazio.