Il Corriere dello Sport spiega le possibili dinamiche del turn-over in casa Napoli. Ci sarà: ma quando? Con la Lazio, domani sera, o a Ferrara, sabato pomeriggio, proprio quando la Champions League si sta avvicinando? E’ una domanda che sembra non abbia risposta, invece si può anche andare a leggere tra le pieghe di questa settimana intensa e provare ad interpretarla: l’idea (di Sarri, ovviamente), è di continuare con gli stessi undici che domenica hanno cominciato la partita con il Benevento, si chiamano titolarissimi, etichetta che all’allenatore non piace più di tanto, pero così è. La Lazio gioca, può concedere un po’ di campo, dunque essere l’avversaria che meglio si combina con le caratteristiche di Diawara; mentre a Ferrara è probabile che oltre la linea del pallone ci sia un’avversaria con un numero maggiore di giocatore, dunque con la necessità di andare a cercare angoli di passaggio che Jorginho è più bravo a scovare. Percentuali alla pari, per il momento, anche se l’italo-brasiliano si fa preferire per freschezza. Si va sul sicuro, partendo dall’attacco: Callejon si è risparmiato con il Benevento gli ultimi ventiquattro minuti e sono troppo per uno stakanovista del suo spessore. La corsia di destra gli appartiene; quella di sinistra è di Insigne e il centravanti sarà Mertens. Hamsik non esce, neanche dopo che per la prima volta è rimasto in campo per gli interi novanta minuti; e c’è il sospetto che anche la difesa resti quella dell’altro giorno. Poi, mica per caso si chiamano «titolarissimi».