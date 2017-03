Empoli-Napoli sarà da tutto esaurito al Castellani. Per la sfida che andrà in scena domenica, sono attesi ben 5000 tifosi partenopei. Il Napoli ha sempre molto seguito anche nelle trasferte, ed è questo il caso. La viabilità potrebbe essere difficoltosa nei dintorni dello stadio, per tale motivo, il Gruppo Operativo di Sicurezza ha lanciato un appello ai tifosi: “Chi può vada allo stadio a piedi o in bicicletta”.



Il Napoli affronterà l’Empoli, squadra che al momento sta vivendo una situazione non facile, soprattutto dopo la contestazione dei tifosi ai giocatori dopo l’ultima sconfitta rimediata contro il Chievo. Per evitare i fischi domenica, i toscani dovranno fare l’impresa, in un clima meno che ospitale, e in più con lo stadio pieno di tifosi avversari.