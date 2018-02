Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, saranno in 50mila sabato al San Paolo i tifosi azzurri che spingeranno il Napoli nel big match contro la Roma. Il discorso scudetto ormai è l'unico che vale, l'unico che ha rilevanza. Champions, Europa League e Coppa Italia sono un ricordo. I tifosi non vedevano l'ora si arrivasse a questo, ed ecco che il tutto si tramuta in un pienone al San Paolo con le prevendite che procedono a meraviglia. Nonostante il freddo, nonostante Burian, per Napoli-Roma il San Paolo avrà il pubblico delle grandi occasioni.