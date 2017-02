Il Napoli è in ansia per Allan. Il centrocampista brasiliano, uscito ieri nel corso del primo tempo della partita con il Chievo a Verona, ha rimediato un problema a un adduttore: da un primo controllo, lo stop non dovrebbe essere inferiore a due settimane, ma nelle prossime ore saranno svolti esami strumentali utili a capire l'entità effettiva del danno e dunque la prognosi. A rischio, oltre al forfait con l'Atalanta, ci sono le partite con Juve in Coppa Italia, Roma e Real Madrid in Champions.