Nell'estate in cui il Napoli è chiamato ad accorciare le distanze con la Juventus, la priorità, al momento, resta quella di trovare un portiere da alternare con Reina ed a cui consegnare nel futuro le chiavi della porta degli azzurri. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, il Napoli avrebbe individuato questo profilo in Lukasz Skorupski. L'ormai ex portiere dell'Empoli avrebbe scavalcato nelle preferenze sia il nome di Neto, che quello di Cragno e sarebbe oggi, secondo il quotidiano, l'obiettivo numero 1 in casa Napoli.