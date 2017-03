Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, autore di una doppietta nei primi 45 minuti contro l'Empoli, parla a Premium Sport: "Sono contento per i due gol, ma soprattutto per la prestazione. Abbiamo sempre fatto fatica qui, è un campo difficile. Faccio gli auguri a mio padre, la mia famiglia è qui e sono contento per questo. Battibecco con la panchina? Ho esultato così perché c'è la mia famiglia, avremo modo di chiarire. Nulla di personale con l'Empoli, spero che continuino a fare un buon campionato. Rigore? Sarri ha detto che il primo rigorista è Mertens e il secondo sono io. Io gli ho chiesto di calciarlo e lui me l'ha concesso, l'importante è mettere la palla dentro".