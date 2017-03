Tante le polemiche suscitate per il rientro anticipato dei Nazionali in casa Juve. Da Higuain a Pjanic, i tifosi del Napoli hanno lamentato un trattamento di favore nei confronti dei bianconeri, in vista della duplice sfida al San Paolo. Il big match tra Napoli e Juve è già iniziato ben lontano dai campi da calcio, proseguito con la foto scattata a Barzagli a Rimini, in compagnia di un dj. Tralasciando i discorsi da bar, però rimangono i fatti. Basta scorrere l’elenco dei Nazionali rispettivamente di Napoli e Juventus per accorgersi di molti parallelismi. Sono tanti infatti anche i giocatori partenopei che sono già rientrati al “campo base”, e, a dispetto di ciò che si pensa, ancora tanti bianconeri rientreranno all'ultimo:



NAPOLI – I giocatori già rientrati: Reina, Koulibaly (salta la gara contro la Costa D’Avorio), Hamsik (ha giocato un tempo contro Malta con la Slovacchia), Milik (non impiegato), Zielinski, Chiriches e Maksimovic. Al rientro mancano: Hysaj, Rog e Insigne.



​JUVENTUS – Già rientrati: Dani Alves, Higuain, Barzagli, Pjanic, Khedira (ha giocato tutta la partita con la Germania contro l’Azerbaijan), Lichsteiner (anche per lui 90’ con la Svizzera), Mandzukic. Giocatori che devono rientrare: Buffon, Bonucci (giocherà in Olanda), Dybala (rientra venerdì), Cuadrado (rientra venerdì), Rugani, Pjaca e Rincon.