Date le circostanze, siamo di fronte alla partita più attesa fin da inizio stagione. Ecco come Napoli e Juve arrivano alla prima partitissima del San Paolo nel botta e risposta tra gli inviati di Calciomercato.com, Fabio Mandarini e Nicola Balice

STATO DI FORMA

MANDARINI - Le due squadre arrivano alla prima di due partite delicatissime, in sequenza e di importanza fondamentale con qualche problema e qualche dubbio di troppo. Nel Napoli non è al meglio Hysaj, reduce da un infortunio alla caviglia, mentre nella Juve le incognite sono Mandzukic, Dybala e Cuadrado. Il grande nodo azzurro, però, resta Reina: il polpaccio non è al top e dunque deciderà soltanto oggi se giocare o meno. E se dovesse lasciare spazio a Rafael, in campo appena una volta in stagione, sarebbe un colpo durissimo alla sicurezza dell’intera squadra.

BALICE – La Juve arriva al rush finale con la lingua di fuori e piena di cerotti, solo all'ultimo si saprà se Allegri preferirà rischiare qualcosa o sperimentare. D'ora in avanti ragionare una partita alla volta, forse non sarà più possibile. Napoli al gran completo con l'incognita Reina.

SARRI CONTRO ALLEGRI

MANDARINI - Il primo round settimanale, quello del prestigio, l’ha vinto Sarri: Panchina d’oro a lui, secondo Allegri. Però le due partite giocate finora le ha vinte la Juve: un 2-0 non da poco, quello che conta. Premi e spettacolo a parte, il patrimonio di Sarri, il Napoli ha l’assoluta necessità di vincere.

BALICE – Nonostante il palmares, c'è chi preferisce Sarri ed il suo gioco fatto di ritmo e qualità. Ma Allegri mai come ora è riuscito a plasmare una Juve che lo rappresenti, la svolta al 4-2-3-1 ha convinto anche gli scettici: ora però bisogna recuperare pezzi e andare fino in fondo.

RITORNO DI HIGUAIN

MANDARINI - Una storia infinita e tormentata. A volte noiosa a dire poco. Una telenovela inaugurata d’estate che oggi arriverà alla puntata clou: il ritorno del Pipita al San Paolo è servito. Il primo passo nello stadio del record, delle canzoni sotto la curva, di un sogno spezzato da una clausola. Cosa sarà? Beh, impossibile pensare che non piovano fischi e magari anche le famose pernacchie indette a mezzo social. Impossibile pensare all’indifferenza: tutto sommato è stata una grande delusione d’amore. Una ferita profondissima e non ancora rimarginata.

BALICE – Legittimo che il popolo napoletano si sia sentito tradito, non che tutto quel clima sia stato alimentato da De Laurentiis che ha fissato una clausola da 90 milioni e che quei soldi li ha incassati. Dalla delusione all'odio ci passa un bel po', la speranza è che tutto rimanga nei canoni di un trattamento speciale a suon di fischi. Sul campo intanto la Juve non può prescindere da lui, dovrà sbloccarsi proprio al San Paolo.

LA CHIAVE

MANDARINI - Le chiavi della partita sono tra le mani degli esterni d’attacco: da Insigne a Callejon, passando per Mandzukic, Cuadrado e compagnia. E’ la storia recente a insegnarlo.

BALICE – Sarà una bolgia, a chi tremeranno meno le gambe andrà la vittoria. E le condizioni di Cuadrado o Dybala faranno la differenza, in un senso e nell'altro.

AMBIENTE

MANDARINI - Sarà caldissimo: ovviamente e come sempre. La Juve non è soltanto un avversario: è l’Avversario. Un concentrato di passioni e considerazioni quasi socio-culturali. Sotto questo aspetto nessuna sorpresa: il San Paolo sarà il solito inferno.

BALICE – La partita è già iniziata, l'accoglienza in città è figlia di un clima non propriamente tipico di un partita di calcio tale è il dispiegamento di Forze dell'Ordine nonostante la chiusura del settore ospiti.

PROBABILE FORMAZIONE

MANDARINI - Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

BALICE – Juve: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Khedira; Lemina, Pjanic, Mandzukic; Higuain. All.Allegri.

PRONOSTICO

MANDARINI - 2-1 per il Napoli: Insigne, Hamsik, Higuain.

BALICE – La vittoria della Roma mette un pizzico di pressione in più, un pareggio potrebbe andare bene più alla Juve: 1-1.