Il tecnico dell'Empoli Giovanni Martusciello è intervenuto a Radio Crc per parlare anche di Napoli-Juventus e del suo maestro Maurizio Sarri: “Ha vinto la Panchina d’Oro perché è un grande professionista e un grande uomo. E' uno che mastica calcio ventiquattro ore su ventiquattro e che lavora con molta concentrazione. Con Saponara ad esempio ha fatto un lavoro straordinario, ha la grande capacità di trasmettere i sentimenti e le nozioni calcistiche".



BIG MATCH - ​"Ho avuto modo di parlare con Sarri la scorsa domenica a fine partita per un’oretta, poi l’ho incontrato di nuovo ieri e mi ha manifestato un suo desiderio: quello di poter regalare un trofeo ai tifosi. Vincere a Napoli non è facile, ma la sua volontà è quella di spazzare via la forza della Juventus. Crede fermamente nelle possibilità di vincere qualcosa di concreto. La squadra esprime sempre un gran bel gioco e non ha mai manifestato una netta inferiorità nei confronti dei bianconeri”.