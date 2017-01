Inizio di marzo da brividi per il Napoli, atteso da tre big-match in sette giorni. Mercoledì 1 c'è l'andata della semifinale di coppa Italia allo Juventus Stadium, sabato 4 altra trasferta all'Olimpico con la Roma in campionato e martedì 7 al San Paolo arriva il Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League.



Il presidente della Lega Serie A, Maurizio Beretta ha dichiarato ai microfoni di Radio Crc: "Stiamo aprendo un tavolo tecnico per discutere la questione, vogliamo venire incontro alle esigenze del Napoli e proveremo subito a trovare la soluzione migliore". E' probabile che venga spostata la gara di coppa Italia con la Juve.