Doppia sfida ad alta tensione tra Napoli e Juventus. Questa sera in campionato, mercoledì nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Opta presenta così il match del San Paolo, che vale la 30esima giornata di Serie A: il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei sfide in Serie A con la Juventus nel girone di ritorno: due pareggi e tre successi bianconeri (inclusi gli ultimi due). Al San Paolo, tuttavia, gli azzurri hanno perso solo uno degli ultimi nove confronti con la Juventus nel massimo campionato (6V, 2N), e segnato in media 2.2 reti a partita nel parziale. I partenopei, miglior attacco di questa stagione in A, non avevano mai segnato 68 gol in campionato dopo 29 giornate nella storia della Serie A. Dall’altra parte però la Juventus (19 gol subiti) è la seconda miglior difesa dei cinque maggiori campionati europei dopo il Bayern Monaco. È dai primi due match casalinghi del 2017 che il Napoli non mette insieme due vittorie interne di fila in campionato. Dall’altra parte la Juventus è rimasta imbattuta in cinque trasferte di fila (quattro vittorie e un pareggio) per la prima volta in questo campionato.



Il Napoli è l'unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad avere tre giocatori in doppia cifra di marcature: Mertens, Insigne e Hamsik. La Juventus è la squadra che ha mandato in rete più giocatori nella Serie A 2016/17: 15. Gonzalo Higuaín è a digiuno di gol da quattro partite in campionato, ma è dall’aprile 2015 che non si ferma per cinque match di fila in Serie A. Lorenzo Insigne viene da due doppiette di fila in A, e in 28 presenze stagionali ha raggiunto il suo record personali di reti in un singolo campionato (12) stabilito lo scorso anno in 37 partite.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli (4-3-3): Rafael; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Insigne, Mertens.



Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio; Lemina, Pjanic, Mandukic; Higuain. All: Allegri