Il Napoli, come riportato da Sky Sport, potrà riabbracciare in anticipo Kalidou Koulibaly: il difensore ha infatti ottenuto il permesso di non prendere parte alla seconda amichevole del Senegal per tornare subito in Italia e preparare con calma la sfida di campionato alla Juventus, mettendosi da subito a disposizione di Maurizio Sarri.