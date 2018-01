Ospite ai microfoni di Radio CRC, l'agente Giuseppe Accardi ha parlato del suo assistito Ibrahima Mbaye, terzino del Bologna, alla vigilia della sfida con il Napoli: "Penso giocherà. Ultimamente è sempre sceso in campo. Il Bologna sta preparando la gara come fosse un grande evento; sarà una squadra agguerrita. I rossoblu saranno concentrati al massimo perché il San Paolo è una vetrina importante. Donadoni è un ex e proverà a lasciare pochi spazi per poi ripartire in contropiede".



SARRI E YOUNES - Accardi ha poi parlato del nuovo acquisto dei partenopei, Amin Younes: "Se lo hanno preso ci sarà un motivo, ci siamo fossilizzati sul fatto che Sarri cambia poco: tante squadre in Europa fanno lo stesso, come per esempio l’Inter di Spalletti: La logica del calcio è quella. Il Napoli è una grande squadra e se la può giocare con la Juventus fino alla fine".