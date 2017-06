"Io sono napoletano non italiano, quindi non me ne frega della Juventus e tiferò Real Madrid sabato": queste le parole di Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, interpellato sulla Finale di Champions tra blancos e bianconeri che si affronteranno il 3 giugno a Cardiff.



Il tifoso partenopeo è intervenuto nel corso di un programma di Canale 9: "Scusate se sono contro, ma da napoletano tiferò per la sconfitta della Juve in Champions, perchè se la vincesse incasserebbe ancora tantissimi soldi, comprerebbe altri campioni ed il Napoli non potrebbe lottare per lo scudetto nemmeno l’anno prossimo".



Quindi non ci sarebbero solo motivazioni di simpatia, ma altresì economiche dietro al tifo del Real Madrid.