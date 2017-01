Nella difesa del Napoli targato 2017 non ci sarà ancora per qualche settimana Koulibaly, fuori per la Coppa d’Africa assieme a Ghoulam. Dunque non resterà che affidarsi a i giocatori che restano per completare la difesa. Maksimovic e Tonelli formano un binomio che suona strano ma che garantisce ugualmente sicurezza per le qualità di entrambi e per la scelta fatta in estate dalla società di puntare su di loro. È questo, in sintesi, il pensiero dell’ex difensore azzurro Fabiano Santacroce: “Il Napoli non ha mai sbagliato acquisti, se sono stati scelti è perché Sarri li conosce e saprà sfruttare appieno le loro doti e le loro potenzialità – ha detto al quotidiano “Roma” - l’unico rischio che potrebbero correre, e che potrebbe influenzare la loro prestazione è la grande voglia di dimostrare e di far bene. Maksimovic e Tonelli non dovranno sentire l’esigenza di strafare, piuttosto dovranno esser bravi a seguire con semplicità le indicazioni del proprio allenatore. In valore assoluto sono giocatori che hanno dimostrato di avere qualità, hanno sempre fatto bene nelle rispettive squadre, anche se è chiaro che a Napoli ci sono sempre tante aspettative”.