Mentre Tonelli si è goduto una notte magica al debutto da titolare col Napoli, l'altro difensore Nikola Maksimovic di certo ride poco. Vero che pure lui un gol lo ha segnato (a Crotone), ma sabato ha ricevuto un’ennesima bocciatura. Il serbo è arrivato per una cifra totale di 25 milioni al Napoli, che però lo sta utilizzando con il contagocce. Soltanto 4 presenze in Serie A, l’ultima da titolare il 23 ottobre contro il Crotone, quando riuscì anche ad andare in gol. Per il resto soltanto un’altra presenza, entrando dalla panchina contro la Fiorentina al posto di Chiriches. Poi due partite in Champions League, contro il Benfica al San Paolo e a Istanbul contro il Besiktas. E ora sembra essere scivolato nelle gerarchie di Sarri addirittura al quinto posto tra i centrali a disposizione del Napoli.

Scavalcato da quel Tonelli che gli è stato preferito al fianco di Chiriches. Proprio i rispettivi infortuni di questi due calciatori avevano immediatamente promosso Maksimovic come prima riserva alle spalle di Raul Albiol e Koulibaly. Ed ora, con i due titolari indisponibili, Maksimovic è stato superato addirittura da Tonelli. Contro lo Spezia potrebbe arrivare per il serbo un’occasione importante, nell’ampio turn over che verrà adottato dall’allenatore azzurro. Per riscattarsi e dare al Napoli un’altra soluzione, in una difesa che ora vive tra i sorrisi di Lorenzo Tonelli e i problemi di Nikola Maksimovic.