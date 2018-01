Luca Marchetti di Sky, ha parlato del mercato del Napoli a Radio Marte: “Il Sassuolo sapeva dei 25mln che il Napoli era pronto a investire per Verdi, per questo spinge per alzare la posta. Nella riunione Federale non ci saranno nuove offerte, ma De Laurentiis e Carnevali ne potranno parlare. Per il sostituto il Sassuolo preferisce D'Alessandro, non escludo però che possano arrivare tutti e due. Han? Un dispetto del Napoli alla Juventus, è una mia sensazione. E' come a voler dire 'non rompetemi le scatole su Politano'".