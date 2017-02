L'attaccante del Bologna, Simone Verdi, dedica un pensiero a Sarri, suo ex allenatore ai tempi dell'Empoli, alla vigilia della partita con il Napoli in programma domani al Dall'Ara. "Sarri è il mio maestro, so quanto gli devo: lui mi ha fatto capire chi sono", ha detto il ventiquattrenne giocatore rossoblù al Corriere dello Sport. "Mi prendeva da parte e mi diceva: Simone, le qualità le hai, è chiaro che le hai. Ma devi convincerti tu. Mi ripeteva: Simone, solo se ti convinci di quello che puoi fare, con il tuo talento, allora arriverai in una grande squadra". Poi, un retroscena di carattere personale: "No, non ci sentiamo, niente messaggini o quelle cose lì, lui è un po' orso. Anche all'andata al San Paolo non ci siamo nemmeno incrociati. C'è affetto, sembra burbero ma non lo è: in realtà è un buono". Verdi, invece, non ebbe pietà in occasione del primo round: fu suo il gol del momentaneo 1-1 (il Bologna poi perse per 3-1).