Gareth Bale è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Zidane e ora si prepara alla grande notte di Champions con il Napoli: "Non potevo più aspettare", ha detto il gallese dopo il rientro in gruppo. Il suo è l'unico dubbio della lista dei convocati del Real in vista della sfida di mercoledì con gli azzurri: i Blancos hanno recuperati tutti gli infortunati, da Pepe e Marcelo, passando per Modric, Carvajal e James, e ora l'ultimo passaggio per avere la rosa al completo è proprio la convocazione di Bale. Lui lavora per non saltare l'andata del Bernabeu, ma l'obiettivo dichiarato di Zidane è di riaverlo al massimo per il ritorno del 7 marzo al San Paolo.