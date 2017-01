Il difensore del Napoli Vlad Chiriches ha dalla sua, rispetto a Maksimovic e allo stesso Tonelli, il vantaggio di avere alle spalle già un anno di lavoro con Sarri e per questo motivo ha guadagnato posizioni nei pensieri del tecnico, ripagando la fiducia con prestazioni piuttosto convincenti. E’ partito dal primo minuto in sei delle ultime sette partite di campionato, finendo in panchina solamente in occasione della gara con l’Inter al San Paolo.

Ballottaggio aperto in vista del prossimo appuntamento con il Milan. Con l'assenza di Koulibaly, si apre una corsa a due per una maglia da assegnare al centro del pacchetto arretrato. L’ex regista difensivo granata pagherebbe di tasca sua pur di misurarsi contro il Milan. Per ora questo obiettivo resterà solamente un’idea, almeno per ora. Il favorito numero uno è Vlad Chiriches, che è in via di recupero ed è pronto a far coppia con Albiol dopo le risposte convincenti fornite a Cagliari. Eventualmente ci sarebbe anche Tonelli. Nessuna rivincita per Maksimovic, atteso dall’ottava panchina consecutiva in campionato.