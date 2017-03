Frecciatina del tecnico del Napoli a Gonzalo Higuain. Nel post partita di Napoli – Crotone, vinto per 3 a 0 dai partenopei, Maurizio Sarri ha infatti lanciato un velato messaggio al campione della Juventus.



Intervistato dai microfoni di Mediaset Premium, l'allenatore ha affermato: “In campionato stiamo facendo benissimo, abbiamo raccolto 36 punti nelle ultime 14 partite, e al momento abbiamo un solo punto in meno rispetto allo scorso anno, giocando senza Higuain, e per molto tempo senza Milik, senza dimenticare le partite di Champions impegnative sul piano emotivo. Nonostante tutte queste circostanze – conclude - avere un solo punto in meno significa che la squadra è in crescita”.



Sarri ha quindi voluto sottolineare come il suo Napoli non sia affatto da considerare Higuain - dipendente, e che la partenza del Pipita non ha influito in modo negativo sul gioco e sulla classifica della squadra camapana.