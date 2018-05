Con una lotta per lo scudetto sempre più compromessa dopo la vittoria in rimonta della Juventus sul Bologna, che mette i bianconeri a un punto soltanto dalla certezza aritmetica del settimo titolo consecutivo, i tifosi del Napoli si preparano alla penultima partita stagionale al "San Paolo" contro il Torino in una clima complessivo di festa e di gratitudine per la formazione di Sarri, misto a una vena polemica per alcune direzioni arbitrali che avrebbero favorito la squadra di Allegri.



Dalle scelte molto discusse di Orsato in Inter-Juventus dello scorso turno agli episodi che hanno visto protagonisti Rugani in occasione del rigore del Bologna (con Donadoni che chiedeva il rosso per chiara occasione da gol negata, ndr) e Khedira nell'azione del 2-1 (con la presunta carica su M'Baye), i sostenitori azzurri hanno deciso di protestare esponendo uno striscione fuori dallo stadio, a circa un'ora dal match con i granata. Una sorta di consiglio per gli acquisti per il prossimo campionato al presidente De Laurentiis, dai toni chiaramente sarcastici: "Stagione 2018-2019: a parametro zero, sono gli arbitri l’affare vero".