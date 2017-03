Il Napoli è partito per Roma in treno, dopo l'allenamento pomeridiano, ed è arrivato nella Capitale intorno alle 19. Fondamentalmente uno, il dubbio di Sarri in vista della partita di domani alle 15 con i giallorossi di Spalletti: Milik o Mertens al centro dell'attacco. Le quotazioni del polacco, titolare già a Torino con la Juve in Coppa Italia, sono in rialzo. Convocato anche Allan, guarito a tempo di record dal problema muscolare rimediato a Verona con il Chievo. Out il solo Tonelli.