Napoli-udinese 3-0



Reina 6: poco impegnato.



Hysaj 6,5: attacca molto ma chiude bene anche dietro, in forma.



Koulibaly 7: tiene a bada Zapata, gara senza errori.



Albiol 6,5: attento e concentrato.



Strinic 6,5: attento e preciso in tutte le fasi del gioco.



Jorginho 7: ottima prova in cabina di regia, suo l’assist a Mertens per il gol che sblocca la gara.



Allan 7: corre più di tutti e segna anche un gran gol, esce tra gli applausi.



(dal 71’ Rog 6,5: entra con il piglio giusto)



Hamsik 6,5: si fa vedere spesso tra linee, ancora una prova di grande spessore.



(dal 79’ Zielinski sv)



Callejon 7: corre come sempre e segna il gol che chiude la gara.



Mertens 7: gioca troppo di fino nella prima frazione, segna il gol che sblocca la gara nella ripresa, decisivo.



(dal 78’ Milik sv)



Insigne 6,5: ancora una buona prestazione dove è mancato solo il gol.





All. Sarri 7,5: la sua squadra gioca a memoria, buona la gestione dei cambi.