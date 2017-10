Roma-Napoli 0-1



Reina 7: La parata sul colpo di testa di Fazio vale tre punti. A parte questo, non è stato mai chiamato in causa.



Hysaj 6: Tiene senza grossi affanni le discese di Perotti e Kolarov. Prestazione di sostanza.



Albiol 6,5: E' la partita delle difese. Insieme ai suoi compagni di reparto fa un match di grande livello.



Koulibaly 7: Impeccabile. La linea difensiva ha funzionato alla grande, dalla sua parte poi non si passa. Nella ripresa la Roma è più intraprendente e il compito si fa più arduo.



Ghoulam 6: Meno dedito alla spinta rispetto al consueto. In una partita così tattica si preoccupa di tenere a bada le discese di Bruno Peres.



Allan 6: Fa fatica contro Pellegrini, meglio nella ripresa quando aumentano gli spazi.



Jorginho 6: Sa svolgere bene il compito affidato da Sarri, attento sia in chiave di copertura, sia quando è chiamato a lanciare l'azione.



(dal 72' Diawara 6: Chiamato in causa, si fa trovare pronto ed entra bene in partita.)



Hamsik 6: Un paio di spunti di qualità impensieriscono la difesa giallorossa, tenta anche la conclusione su cui Alisson si fa trovare pronto. Nonostante questo, non entusiasma.



(dal 71' Zielinski sv)



Callejon 6: Il meno appariscente dell'attacco napoletano. Sempre funzionale alla manovra, non spicca nel complesso.



(dall'82' Rog sv)



Mertens 6: A parte qualche caduta a effetto, non lascia segni indelebili nel match.



Insigne 6,5: Bravo e fortunato a sfruttare il retropassaggio di De Rossi. Sblocca una partita fino a quel momento in totale equilibrio.



All.: Sarri 6: La sua squadra gioca a memoria ma all'Olimpico non impressiona. Il gol è fortunoso, la partita equilibrata. Il Napoli riesce nel massimo risultato con il minimo sforzo.