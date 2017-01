Gianluca Di Marzio fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Mertens col Napoli. Un anno di mezzo di contratto non basta più, il club partenopeo ha intenzione di blindare l'attaccante belga. Si procede spediti verso un accordo che soddisfi entrambe le parti, con i legali già al lavoro per sistemare tutto e permettere al giocatore di mettere nero su bianco. Nel nuovo accordo non mancherà una clausola di risoluzione valida solo per l'estero e in vigore dal 2018 in poi. La cifra? 35 milioni per la Cina e 50 milioni per l'Europa, segno che De Laurentiis non lascia proprio nulla al caso.