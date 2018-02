NAPOLI-LIPSIA 1-3







NAPOLI



Reina 5,5: Molto bravo su Poulsen, incolpevole sui goal.



Maggio 5,5: Si impegna come può, ma da quella parte Bruma è un tormento che non può sostenere.



Tonelli 5,5: Nel primo tempo tiene il confronto con Werner, con le buone o con le cattive (più con le cattive). Nella ripresa crolla alla stregua di tutto il reparto.



Koulibaly 5,5: Squadre lunghe, attaccanti avversari che arrivano in massa. Il Napoli in campionato non si difende così e anche lui ne fa le spese.



Hysaj 5,5: Sulla sinistra fa più fatica a spingere, mai veramente a suo agio sul piede debole.



(Mario Rui 5: entra male in partita, paradossalmente il Napoli aveva fatto meglio senza un mancino puro da quella parte).



Rog 6: Nel primo tempo lo si vede poco, nella ripresa bravo a servire a Ounas il pallone dell’1-0. Non si risparmia e questo fa che il suo rendimento sia sempre apprezzabile. Quando viene alzato nel tridente però, sparisce dalla partita.



Diawara 4,5: Dispiace dirlo ma stasera ha dimostrato poiché Jorginho gli viene costantemente preferito. Oltre a diversi appoggi sbagliati, tra cui quello sanguinoso dell’1-1, non riesce mai a organizzare e gestire il possesso palla come fa l’italo-brasiliano. Ancor più difficile la sua serata viene resa da una squadra mai vista così lunga.



Hamsik 5,5: Molto poco nella sua partita dopo l’occasione iniziale. Troppo il ritmo, la fame e la freschezza nei suoi avversari.



(Insigne 5: mai pungente e mai incisivo dal suo ingresso in campo)



Callejòn 5: Guida l’attacco più di cuore che altro. Ce la mette tutta, ma non punge e quando ha la palla buona, non ha la freddezza per giocarla al meglio.



Ounas 6: Nel primo tempo non la prende quasi mai. Poi, segna un gol meraviglioso e incomprensibilmente Sarri lo toglie proprio sul più bello.



(Allan 5: non fa neanche in tempo ad accorgersi di essere entrato in partita che il Napoli è già stato ribaltato nel punteggio. Non morde come nelle sue abitudini).



Zielinski 5,5: Qualche spunto tutt’altro che male, poca concretezza e soprattutto poca continuità nella prestazione.





All.Sarri 5: Presentata male, riuscita peggio, ma era preventivabile. Inspiegabile però il cambio di Ounas: almeno oggi, almeno dopo il goal, doveva lasciarlo in campo. Che senso ha avuto toglierlo dal campo?





LIPSIA

Gulacsi 6,5: Incolpevole su Ounas, bravo quando serve. Non servono miracoli.



Laimer 6: Qualche brivido lungo la schiena del suo allenatore lo fa correre, leggendo non benissimo alcune situazioni non essendo un difensore puro. Strappa la sufficienza nel complessivo.



Orban 6: Qualche errore nei dettagli, positivo nel complesso.



Upamecano 6: Presentato alla vigilia come un possibile futuro craque nel suo ruolo, ma con i piedi ha tanto da migliorare ed a volte è un po’ sbadato. La grande fisicità non basta ancora.



Klostermann 6,5: Prestazione diligente, attenta e concreta.



Sabitzer 6,5: Tonico nella spinta e pericoloso anche sulle palle ferme: buona prova.



Kampl 7: Tanta concretezza e buone geometrie. Stasera il centrocampo è tutto suo e di Keita. Suo l’assist per il gol del pari.



Keita 7: Può sbagliare qualche appoggio, ma quando strappa è impressionante e la qualità delle giocate è sempre degna di nota.



Bruma 7,5: Il gol del sorpasso, dopo tante occasioni procurate. Una spina nel fianco.



Poulsen 6,5: Fallisce inizialmente il colpo dell’1-1. Prestazione molto generosa in cui si fa perdonare con l’assist a Bruma.



Werner 7,5: Era l’uomo più atteso, e ha dimostrato il perché. Due gol e potevano essere anche di più. Man of the match.



Forsberg 6,5: Non stava benissimo, eppure a 10 minuti dalla fine entra, cavalca tutto il campo e rimanda in porta Werner.



All. Hasenhüttl 7

La prepara bene, i suoi la giocano meglio. Bravi soprattutto a non disunirsi dopo lo svantaggio immeritato.