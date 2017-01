È tornato al lavoro il Napoli dopo il giorno di riposo all’indomani del successo in Coppa Italia contro lo Spezia. Maurizio Sarri ha accolto tutti a Castelvolturno per cominciare a preparare la partita di domenica prossima al San Paolo contro il Pescara. Non era presente Milik che avrebbe voluto lavorare col gruppo ma non è arrivato in tempo da Roma. Si aggregherà definitivamente oggi. Il tecnico ha dovuto fare a meno anche di Chiriches e Strinic che hanno svolto lavoro differenziato. Il romeno aveva accusato dei problemi muscolari con la Samp mentre il croato con lo Spezia.

Quest’ultimo dovrebbe farcela a rientrare mentre il primo potrebbe lasciare il posto a Tonelli a fianco di Albiol. Per il resto sono tutti a disposizione. Proprio il difensore spagnolo torna a esserci in campionato dopo aver scontato il turno di squalifica nell’ultima giornata. A destra del reparto arretrato torna Hysaj. A centrocampo potrebbe di nuovo esserci Diawara in cabina di regia con Hamsik a sinistra e Zielinski a destra. In attacco, anche se Pavoletti è disponibile, ci sarà il tridente dei piccoletti Callejon, Mertens e Insigne. Oggi lavoro pomeridiano.