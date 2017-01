La speranza di tutti è di vederlo al San Paolo in occasione degli ottavi di finale di ritorno di Champions contro il Real Madrid. Non si sa se Diego Armando Maradona sarà l’ospite d’onore di Aurelio De Laurentiis il 7 marzo. Sicuramente il pibe de oro sarà protagonista il 16 gennaio al San Carlo per partecipare allo spettacolo “Tre volte 10” di Alessandro Siani. Praticamente, si festeggerà il trentennale del primo scudetto del Napoli. Che arrivò il 10 maggio 1987. Diego ha mandato uno spot dove dice: «Cari napoletani, parla Diego. Ci vediamo il 16 gennaio al San Carlo per dimostrare tutto l’amore che mi avete dato. Io lo tengo dentro al mio cuore. Un bacio. “Maradona sarà per la prima volta al San Carlo e darà la sua testimonianza d’amore e di libertà, mettendo in luce le sue verità e la sua incredibile vita. E questo proprio nel 2017 in cui festeggiamo i 30 anni dalla vittoria dello scudetto”, ha detto Alessandro Siani.

Il comico, dunque, porterà a Napoli il pibe de oro che sicuramente diventerà protagonista fuori e dentro il teatro. Poi magari incontrerà anche Aurelio De Laurentiis. Che molto probabilmente lo inviterà per la storica partita con il Real Madrid al San Paolo. Il Napoli ha annullato tutti i biglietti omaggio per questo impegno ma figurarsi se per Diego non uscirà un tagliando. Lui che ha fatto la storia del club negli anni Ottanta. Sarebbe bello se insieme a Maradona ci fossero tutti i protagonista del match di Coppa dei Campioni di tanti anni fa quando il Napoli sfiorò l’impresa. Sarà opera del club pensare a ciò più avanti. Intanto Maradona il 16 gennaio sbarcherà al San Paolo per questa “opera” di Alessandro Siani che festeggerà i 30 anni dal primo scudetto. Poi magari il 7 marzo, al San Paolo, con la qualificazione ancora tutta da giocare, il dio del calcio potrà portare fortuna al Napoli per il passaggio storico agli ottavi di finale.