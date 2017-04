Diego Armando Maradona ha parlato di Napoli nel corso dello spettacolo Tre Volte 10: "Mi sento come a casa perché io non tradisco, non lo dico per nessuno. Non mi importa, io ho fatto quello che ho fatto e sono stato felicissimo a Napoli". Poi, sfruttando la presenza di Pepe Reina, ricorda uno storico gol alla Juventus: "Reina è qui e sa che era molto difficile far gol da quella posizione coi difensori della Juve tutti alti un metro e novanta in barriera. Dissi a Pecci di toccarmela poco poco, lui disse di no, io ripetevo "Eraldo, toccala e basta", lui continuava "non puoi", ed invece bastò il suo tocco, Tacconi fece il passo in avanti e io feci gol".