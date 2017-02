TI AMO AMORE MÍO #relax #spa #gym #despuesdelgym Un post condiviso da ROCIO OLIVA (@rocio_g_oliva) in data: 13 Feb 2017 alle ore 14:09 PST

Palestra, spa e figli., arrivato ieri a Madrid direttamente da Baires, è cominciata on modo decisamente rilassante. Dopo l'arrivo all'hotel Mirasierra, il medesimo che ospiterà anche il Napoli, Diego s'è dedicato al relax: seduta di massaggi, percorso termale e ginnastica, e poi in serata l'incontro con suo figlio Diego junior, giunto a Madrid con sua moglie. Una vera e propria reunion di famiglia per i Maradona: insieme con Diego e Rocio, la sua compagna, dall'Argentina è partita infatti anche la terza figlia femmina del Pibe, Jana. L'abbraccio con la squadra, invece, è in programma oggi pomeriggio: il Napoli decollerà intorno alle 15 da Capodichino.