Queste le dichiarazioni di Mario Rui, difensore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di oggi pareggiata contro il Chievo. "Sicuramente non è stata la partita che desideravo, mi sono trovato bene e sono felice di ritrovare il campo. Volevo un esordio con i tre punti e cercherò di mettercela tutta per tornare al top. Il Chievo ha preparato molto bene la partita, la squadra non ha fatto male e abbiamo girato bene la palla mancandoci quel pizzico di cattiveria in più negli ultimi metri. Sono stato sostituito perchè avevo un fastidio al polpaccio sinistro".